© Foto: Jens Büttner/dpa/dpa-tmnMeta plant den Einstieg ins Cloud-Geschäft und will überschüssige KI-Rechenkapazitäten an externe Kunden verkaufen - eine direkte Kampfansage an Amazon, Microsoft und Google.Meta Platforms bereitet sich darauf vor, ein eigenständiges Cloud-Infrastrukturgeschäft aufzubauen. Laut einem Bloomberg-Bericht soll ein neues Geschäftssegment entstehen, das KI-Rechenleistung und Zugang zu KI-Modellen an Dritte verkauft. Damit träte der Konzern in direkte Konkurrenz zu Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud - den etablierten Schwergewichten im Cloud-Markt. Konkret werden zwei Ansätze verfolgt: Zum einen plant Meta, Entwicklern den Zugang zu verschiedenen KI-Modellen anzubieten, die auf …
Enthaltene Werte: US0231351067,US5949181045,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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