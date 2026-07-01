Durch die Transaktion wird eine Beteiligung von rund 30 an dem Unternehmen erworben, wodurch Innovation und digitale Transformation auf dem italienischen Immobilienmarkt gefördert werden.

Die CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), ein weltweit führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen, Analysen und 3D-Digital-Twin-Technologie für den Immobilienmarkt, gab heute eine Investition in Wikicasa bekannt, Italiens von Maklern unterstützten Immobilienmarktplatz. Durch die Transaktion wird die CoStar Group einen Anteil von rund 30 an Wikicasa erwerben. Zu den Aktionären von Wikicasa zählen Italiens führende Immobilienagenturen darunter die Tecnocasa Group, die Gabetti Group, RE/MAX Italy und Tempocasa.

Wikicasa.it ist eine von Maklern unterstützte Plattform, die führende Immobilienfachleute aus ganz Italien zusammenbringt, um einen hochwertigen Marktplatz mit über 600.000 Angeboten bereitzustellen, von denen mehr als 100.000 gewerbliche Objekte sind. Sie bietet Verbrauchern umfassende Immobilienangebote und stattet Makler gleichzeitig mit modernen Daten- und Analyse-Tools aus, um Immobilien zu vermarkten und mit Käufern, Verkäufern, Vermietern und Mietern in Kontakt zu treten.

Die CoStar Group betreibt einige der weltweit führenden Online-Marktplätze für Wohn- und Gewerbeimmobilien, darunter Homes.com und Apartments.com in den Vereinigten Staaten, Domain in Australien, OnTheMarket im Vereinigten Königreich sowie LoopNet, den weltweit meistbesuchten Marktplatz für Gewerbeimmobilien. Über diese Plattformen hat die CoStar Group wiederholt ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Skaleneffekte zu erzielen, die Transparenz zu erhöhen und die Effizienz auf den Immobilienmärkten weltweit zu steigern.

Die Investition vereint das starke lokale Netzwerk und die Expertise von Wikicasa mit der Technologie, der Größe und der globalen Marktpräsenz der CoStar Group. In einem ersten Schritt werden dadurch Möglichkeiten geschaffen, die Sichtbarkeit der Gewerbeimmobilienangebote von Wikicasa über LoopNet zu erhöhen und so italienische Immobilien einem breiteren globalen Publikum zugänglich zu machen. Obwohl Matterport bereits von einigen italienischen Immobilienagenturen genutzt wird, kann über das Netzwerk von Wikicasa die Einführung der immersiven digitalen 3D-Twins und der KI-Technologien von Matterport sowohl auf dem Gewerbe- als auch auf dem Wohnimmobilienmarkt in Italien beschleunigt werden.

"Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Italiens führenden Maklern in Wikicasa investieren. Wir sind beeindruckt von dem, was die Gesellschafter und das Managementteam bisher erreicht haben, und sind überzeugt, dass sich durch den Einsatz unserer Technologie, unserer globalen Reichweite und unseres kontinuierlichen Fokus auf Innovation auf dem italienischen Immobilienmarkt erhebliche Chancen zur Wertschöpfung bieten", sagte Andy Florance, Gründer und Chief Executive Officer der CoStar Group "LoopNet ist der beste Ausgangspunkt, da Transaktionen mit Gewerbeimmobilien grenzüberschreitend stattfinden. LoopNet bietet eine engagierte Zielgruppe von über 13 Millionen monatlichen Unique Visitors, die bereits weltweit nach ihren nächsten Räumlichkeiten suchen. Bald werden sie diese Suche auch auf Italien ausweiten können. Die Zielgruppe von LoopNet wird zudem um italienische Unternehmen erweitert, die sowohl auf dem heimischen Markt als auch im Ausland suchen."

"Die Investition der CoStar Group in Wikicasa ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumskurs. Wir freuen uns darauf, unsere lokale Expertise und unser Maklernetzwerk mit der Technologie, der Größe und der globalen Reichweite der CoStar Group zu verbinden und so neue Möglichkeiten für den italienischen Immobilienmarkt zu schaffen", sagte Pietro Pellizzari, CEO von Wikicasa.

Die Investition unterstreicht die anhaltenden Bemühungen der CoStar Group, ihre globale Präsenz auszubauen und Partnerschaften mit führenden lokalen Akteuren einzugehen, um Transparenz, Liquidität und Effizienz auf den Immobilienmärkten zu steigern. Durch die Kombination des starken Maklernetzwerks und der lokalen Expertise von Wikicasa mit der Technologie, der Größe und der globalen Reichweite der CoStar Group sind die Unternehmen bestens aufgestellt, um die digitale Transformation des italienischen Immobilienmarktes voranzutreiben.

Über CoStar Group

Die CoStar Group (NASDAQ: CSGP) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen und Analysen zum gewerblichen Immobilienmarkt, von Online-Marktplätzen sowie von 3D-Digital-Twin-Technologie. Das 1986 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den weltweiten Immobilienmarkt zu digitalisieren und allen Menschen die Möglichkeit zu geben, Immobilien, Erkenntnisse und Verbindungen zu entdecken, die ihr Geschäft und ihr Leben verbessern.

Zu den wichtigsten Marken der CoStar Group zählen CoStar, ein weltweit führender Anbieter von Daten, Analysen und Nachrichten zum gewerblichen Immobilienmarkt; LoopNet, der meistbesuchte Marktplatz für Gewerbeimmobilien; Apartments.com, die führende Plattform für die Vermietung von Wohnungen; Homes.com, der am schnellsten wachsende Marktplatz für Wohnimmobilien sowie Domain, einer der führenden Immobilienmarktplätze Australiens. Zu den branchenführenden Marken der CoStar Group gehören außerdem Matterport, ein innovatives Unternehmen für räumliche Daten, dessen Plattform Gebäude in Daten umwandelt, um jeden Raum wertvoller und zugänglicher zu machen; STR, ein weltweit führender Anbieter von Daten und Benchmarking im Gastgewerbe; Ten-X, eine Online-Plattform für Auktionen und Verhandlungsangebote im Bereich Gewerbeimmobilien sowie OnTheMarket, ein führendes Portal für Wohnimmobilien im Vereinigten Königreich.

Die Websites der CoStar Group verzeichneten im ersten Quartal 2026 durchschnittlich 131 Millionen einzelne Besucher pro Monat und ziehen Kunden auf der ganzen Welt an. Die CoStar Group mit Hauptsitz in Arlington, Virginia, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Immobilienbranche durch innovative Technologien und umfassende Marktinformationen zu verändern. Wir nutzen unsere Unternehmenswebsite von Zeit zu Zeit als Kanal für die Veröffentlichung wichtiger Unternehmensinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter: CoStarGroup.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act, unter anderem Aussagen zu den Erwartungen oder Einschätzungen von CoStar hinsichtlich der Zukunft und der anstehenden Investition in Wikicasa, zum voraussichtlichen Zeitplan für die Realisierung der Vorteile der Transaktion sowie zu den zukünftigen Chancen für Wikicasa. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die folgenden Faktoren könnten solche Abweichungen verursachen oder dazu beitragen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus der Transaktion zum geplanten Zeitpunkt oder in dem erwarteten Umfang zu realisieren; die potenziellen Auswirkungen der Bekanntgabe oder des Abschlusses der Transaktion auf Geschäftsbeziehungen, einschließlich derjenigen zu Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern; allgemein ungünstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie Kosten, Gebühren, Aufwendungen und Entgelte im Zusammenhang mit der Transaktion. Weitere Informationen zu potenziellen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, umfassen unter anderem diejenigen, die in den von CoStar von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Jahresberichts von CoStar auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und des Formulars 10-Q für das am 31. März 2026 endende Quartal, die jeweils bei der SEC eingereicht wurden, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in diesen Unterlagen sowie in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen von CoStar, die auf der Website der SEC verfügbar sind (www.sec.gov ). Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Informationen, die CoStar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen, und CoStar übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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