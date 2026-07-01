NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, gab heute bekannt, dass es die Übernahme des Geschäftsbereichs eCommerce Data Insights von Flywheel in China und Südostasien abgeschlossen hat. Das übernommene Geschäft ist in China unter der Marke YiMian ("??") tätig und ein führender Anbieter von Lösungen für E-Commerce, Social Commerce und Digital Shelf.

Die Übernahme erweitert die Kompetenzen von NIQ in China und Südostasien und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, das Verbraucherverhalten im Einzelhandel, im E-Commerce, im Social Commerce und in digitalen Umgebungen zu messen und zu verstehen und treibt damit die Mission von NIQ voran, "The Full View" zu liefern, also das umfassendste Verständnis des Verbraucherverhaltens über Online- und Offline-Kanäle hinweg. Zudem verbessert sie die Daten- und Analysebasis von NIQ, indem sie den Zugang zu umfangreichen Signalen aus dem digitalen Handel erweitert, die die Entwicklung fortschrittlicherer Analysen und KI-gestützter Lösungen unterstützen.

Durch die Zusammenführung der globalen Intelligence-, Analyse- und Messkompetenzen von NIQ im Einzelhandel mit den umfangreichen Daten und dem Fachwissen des übernommenen Unternehmens im Bereich des digitalen Handels wird NIQ seinen Kunden eine stärker vernetzte Sicht auf die Performance über Marktplätze, Social Commerce und das "Digital Shelf" hinweg bieten. Dies wird den Kunden helfen, den Einblick in Preisgestaltung, Sortiment, Verfügbarkeit, Inhaltsqualität und Wettbewerbspositionierung zu verbessern und gleichzeitig schnellere, fundiertere geschäftliche Entscheidungen zu treffen.

Ein wesentlicher Vorteil der Übernahme ist die Einführung von Digital-Shelf-Fähigkeiten in China, wodurch NIQ in der Lage ist, konsistentere und umfassendere E-Commerce-Erkenntnisse über globale und regionale Märkte hinweg zu liefern.

"Flywheel bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen digitaler Handel, Social Commerce und Messung des Digital Shelf in ganz China und Südostasien mit, zusammen mit einem talentierten Team, das die globale Reichweite von NIQ ergänzt", sagte Rachel White, APAC-Regionalpräsidentin von NIQ. "Nachdem die Transaktion nun abgeschlossen ist, freuen wir uns darauf, gemeinsam voranzuschreiten und unseren Kunden mit fundierteren Erkenntnissen und einer stärkeren Entscheidungsunterstützung dabei zu helfen, sich in der zunehmend komplexen Landschaft des digitalen Handels zurechtzufinden."

"Der Zusammenschluss mit NIQ läutet ein spannendes neues Kapitel für unser Unternehmen und vor allem für unsere Kunden ein", sagte Will Lv, Geschäftsführer bei Flywheel. "Unsere Expertise im Bereich Digital-Commerce-Intelligence in China und Südostasien, kombiniert mit der globalen Reichweite und den Analysefähigkeiten von NIQ, schafft eine stärkere Plattform, um Kunden dabei zu helfen, Komplexität zu bewältigen, schneller voranzukommen und Wachstumspotenziale zu erschließen."

Das übernommene Unternehmen betreut mehr als 100 globale und regionale Kunden in China und Südostasien, was seine starke Marktposition und vertrauensvolle Kundenbeziehungen widerspiegelt.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 82 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Über YIMIAN

YIMIAN ist ein führendes, KI-gestütztes Unternehmen für Commerce Intelligence, das Daten aus dem digitalen Handel in umsetzbare Geschäftserkenntnisse umwandelt. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI und umfangreicher Daten aus E-Commerce- und Social-Media-Plattformen unterstützen wir Marken dabei, fundierte Entscheidungen in den Bereichen Strategie, Innovation, Marketing, Vertrieb und digitale Handelsabläufe zu treffen.

YIMIAN genießt das Vertrauen führender Unternehmen aus den Bereichen Körperpflege, Schönheit, Lebensmittel und Getränke, Automobil, Haushaltsprodukte, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen und Tierpflege und bietet Marktinformationen in Echtzeit, Verbrauchererkenntnisse, Wettbewerbsbenchmarking und Leistungsüberwachung, um das Wachstum in dynamischen lokalen Märkten zu beschleunigen.

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