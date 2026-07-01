München (ots) -2:1 - Kane besiegt den Kongo, trifft im Viertelfinale auf Mexiko (Montag, 01.30 Uhr live bei MagentaTV)! Jürgen Klopp hatte den Mittelstürmer des FC Bayern schon vor dem Spiel mit den höchsten "Kloppo"-Weihen bedacht, ihn als "einflussreichsten Spieler der Welt" eingestuft. Nach seinen beiden Treffern - er steht jetzt bei 5 Toren - gab's quasi eine Liebeserklärung vom MagentaTV-Experten: "Ich bewundere diesen Spieler so sehr für alles, was er auf dem Fußballplatz macht. Er ist noch dazu ein Riesentyp. Im Grunde ist Harry Kane der englische Messi."Harry "Messi" Kane hatte seine Mannschaft nach dem Sieg im Sechzehntelfinale in den Kreis zusammengerufen und Party verordnet: "Ich habe den Jungs einfach gesagt, sie sollen es genießen. Wir sollten wie alle anderen feiern und es genießen. Man muss dankbar für jeden kleinen Moment sein." Kanes Credo als "Mr. England": "Man muss immer weitermachen und auf seine Momente warten. Jeder in der Mannschaft kann zum Helden werden. Es gibt heldenhafte Momente und so einen Tag hatte ich heute."Englands Trainer Thomas Tuchel beklagte "einen schlechten Start" und dann: "Wir haben verdient gewonnen, aber wir mussten dafür hart arbeiten. Das war brillant." Über seinen Kapitän Kane sagt Tuchel auf die Frage, ob das der beste Kane aller Zeiten sei: "Ja. Und er wird immer besser."Tuchel bekommt von seinem Trainer-Kollegen Klopp ebenfalls ein extrafettes Lob: "Ich mag seine Energie total. Er ist richtig unter Druck. Die englischen Medien haben auch einen leichten Lattenschuss und bauen richtig Druck auf. Wie er das gemanagt hat und gerade wirkt... Wir haben gesagt: Kongo kann stolz sein. Wir können auch stolz sein, denn Thomas ist ja nun mal Deutscher."Nachfolgend die Stimmen und Clips zum Sechzehntelfinale England gegen DR Kongo. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's mit dem Sechzehntelfinale zwischen Belgien und Senegal - ab 21.30 Uhr live bei MagentaTV. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, alleine 6 Sechzehntelfinals exklusiv.Sechzehntelfinale: England - Kongo: 2:1Die Engländer dank Harry Kane spielen nun Montagnacht in Mexiko gegen Mexiko (ab 01.30 Uhr live bei MagentaTV). "Ein perfektes WM-Spiel" zwischen England und DR Kongo - Klopp bewundert Kane, "den englischen Messi""Man muss dankbar für jeden kleinen Moment sein" - Matchwinner Kane demütig: "Jeder kann zum Helden werden"Englands Doppelpacker und Matchwinner Harry Kane: "Es war ein verrücktes Spiel. Es war eine sehr gute Mannschaft, sehr gut organisiert. Nach der ersten Trinkpause haben wir etwas zugelegt. Der Torwart hat einige unglaubliche Bälle gehalten. Aber man muss immer weitermachen und auf seine Momente warten. Jeder in der Mannschaft kann zum Helden werden. Es gibt heldenhafte Momente und so einen Tag hatte ich heute."... über die Schwierigkeiten in der K.-o.-Phase: "Der Druck und das Risiko sind höher. Es geht darum, dass wir wir selbst bleiben. Jetzt spielen wir ein Auswärtsspiel gegen Mexiko in Mexiko."... darüber, was er im Kreis nach dem Spiel gesagt hat: "Ich habe den Jungs einfach gesagt, sie sollen es genießen. Wir sollten wie alle anderen feiern und es genießen. Man muss dankbar für jeden kleinen Moment sein." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aUliT0RsL2hveWIrc256TnhueStJclE3dTVvMEcveVVXelNDV2VMT2p6ND0=Erleichterter Tuchel lobt und fordert weiter: "Man darf die Zuversicht und die Geduld nicht verlieren" - Der beste Kane aller Zeiten? "Ja - und er wird immer besser"Thomas Tuchel, Nationaltrainer England, über: "Wir hatten einen ganz schlechten Start. Der erste Schuss, das erste Tor - mit einer Halbchance haben sie ein Tor gemacht. Dann wurde es immer schwieriger. Nach der ersten Trinkpause hatten wir das Spiel im Griff. Wir haben eine Chance nach der anderen erzeugt und hätten treffen müssen. Wir haben weiter dran geglaubt. Dann haben die Auswechselspieler ihren Teil beigetragen. Wir haben verdient gewonnen, aber wir mussten dafür hart arbeiten. Das war brillant. Wir müssen diese Einstellung haben: Wenn es schwierig wird, müssen wir weitermachen. Man darf die Zuversicht und die Geduld nicht verlieren."... ob das der beste Harry Kane ist, den er jemals gesehen hat: "Ja. Und er wird immer besser." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QWNKWXNJY0FVc1haMzNWZzZjNUVjdzhDdmdxOHowUHAwYnVqaTNRSXpGND0=Klopp lobt Tuchels Reaktion auf den "leichten Lattenschuss" der englischen Medien: "Wir können stolz sein"Klopp über Thomas Tuchel: "Ich mag seine Energie total. Er ist richtig unter Druck. Die englischen Medien haben auch einen leichten Lattenschuss und bauen richtig Druck auf. Wie er das gemanagt hat und gerade wirkt... Wir haben gesagt: Kongo kann stolz sein. Wir können auch stolz sein, denn Thomas ist ja nun mal Deutscher." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MmRIR0tNQmdWeW01QjRhdWpXZXFseHkrRzhqMExDNEVUSVVpMCtvZExCWT0=MagentaTV-Experte Jürgen Klopp über das 2:1 Englands gegen DR Kongo: "Das war wundervoller Fußball und ein wundervolles Beispiel für ein perfektes WM-Spiel. Du hast den klaren Außenseiter, der alle überrascht, mit einem mutigen Auftritt - couragiert, frech. Klar, kommt England zu Möglichkeiten. Aber es waren nicht so viele, wie man hätte erwarten können. Dann setzt sich am Ende der klare Favorit durch - durch einen Spieler, der kaum noch zu beschreiben ist. Ich weiß nicht, ob in England schon Statuen gebaut wurden, aber sie werden sicherlich gebaut. Zu 100 Prozent. Den Einfluss, den Harry Kane hat, habe ich so noch nie gesehen. Wenn Harry Kane nicht funktioniert - das war in den ersten 30 Minuten der Fall - dann hat England auch nicht funktioniert. In den Momenten, als er zu seinem alten Spiel gefunden hat, war er praktisch nicht zu verteidigen. Die Einwechslung von Anthony Gordon war auch außergewöhnlich, er bereitet beide Tore vor."... über Harry Kane: "Ich liebe die Aussage, dass er nach dem Spiel im Kreis zu den Jungs gesagt hat. Nicht feiern, weil wir denken, das 2:1 gegen Kongo war eine Pflichtaufgabe. Nein. Das ist ein ganz großes Spiel und so muss es gefeiert werden. So muss man sich fühlen. Du musst die Feste feiern, wie sie fallen. Das musst du mitnehmen. Nicht du entscheidest, ob Spiele schwierig sind, sondern der Gegner. Du musst einen Weg finden, dadurch zu kommen. Den haben sie gefunden. Ich bewundere diesen Spieler so sehr für alles, was er auf dem Fußballplatz macht. Er ist noch dazu ein Riesentyp. Im Grunde ist Harry Kane der englische Messi. Die Mitspieler wollen am Ende, dass er eine Aktion hat. Das ist eine Mannschaft: Eine Mannschaft muss verstehen: Welche Qualitäten hat der jeweilige Spieler? Jeder muss seinen Auftrag in den speziellen Momenten erfüllen. Das war für England vielleicht das schwierigste Spiel bei dieser WM." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MDVzb0cxUGdEZW56V1QwZU50K2JGUmxTVFp3SGpmUmFlNVRrWVpZRWhwVT0=Die Stimmen aus dem Vorlauf der Partie England gegen DR Kongo:"Die Kombination habe ich so noch nicht gesehen" - Klopp adelt Kane als "einflussreichsten Spieler im Weltfußball"Klopp über den Wert von Harry Kane in der englischen Nationalmannschaft: "Es gibt schon eine Abhängigkeit von Harry Kane. Harry Kane ist momentan der einflussreichste Spieler im Weltfußball, weil er so viel verbindet. Er ist im Spielaufbau dabei und lässt sich tief fallen. Er hat einen überragenden Überblick und spielt auch einen langen Ball. Er ist wie ein Spielmacher und kommt immer wieder auch im Strafraum an und macht die Tore. Die Kombination habe ich so noch nicht gesehen. Ich hatte eine falsche Neun mit Bobby Firminho. Er setzt dem die Krone auf. Er ist ein Wahnsinnsspieler." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=b2JtcjJwSkg4TTNTbE1KdmVvdVBVUVZFdHFGTEpOd2FhZVVSYnMzQjZUdz0=Klopp von norwegischen Fans begeistert: "Einmal haben wir alle mindestens schon 'Huh' gerufen"MagentaTV-Experte Jürgen Klopp über seine Geheimfavoriten bei der WM: "Ich habe einen Favoriten, die gar nicht mehr so geheim sind: natürlich die Franzosen. [...] Ich würde aber auch gerne die Norweger noch ein bisschen sehen. Ich mag komplett, wie sie auftreten und was der norwegische Fußball in den letzten Jahren gemacht hat. Nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Fans haben sich außerordentlich präsentiert. Das ist einfach schön. Einmal haben wir alle mindestens schon 'Huh' gerufen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=d0VVbVQ1SytnSFMwWis3blR0eXBUYS9MTDc4MEM5NU01RFJkZ1VQVEltND0=Weltmeister Matuidi lobt "außergewöhnliche" Franzosen und ist "stolz" auf "die Leoparden" aus dem KongoBlaise Matuidi, französischer Weltmeister von 2018 mit kongolesischen Wurzeln, über die Leistung seiner ehemaligen Mitspieler beim 3:0-Sieg gegen Schweden: "Wir waren natürlich sehr beeindruckt. Als Fans der französischen Mannschaft sind wir froh, zu sehen, dass sie so gut sind und eine außergewöhnliche Qualität haben. Ob das in der Verteidigung mit Upamecano ist oder in der Offensive. Das Niveau der Offensivspieler ist außergewöhnlich. Jetzt müssen wir die Spiele eins nach dem anderen angehen."... über den afrikanischen Fußball: "Der afrikanische Fußball entwickelt sich schon seit Jahren. Das zeigt sich heute. In Afrika gibt es sehr viele Talente. Man hat die richtigen Zutaten. Mit der richtigen Arbeit hat man auch die richtigen Ergebnisse, das passiert jetzt. Es gibt auch kongolesisch-stämmige Spieler. Wir sind stolz darauf, dass die Leoparden auf diesem Niveau spielen und hoffen, dass sie den Engländern Probleme machen werden. Aber die englische Mannschaft hat eine enorme Qualität, sie ist eine der besten Mannschaften der Welt. Es ist eine große Nation." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RHFRU2VuVXRoUFp6S1pJWnFHU2xtd1hHUVhmRVIrbExpSUhpbVpnWGZhZz0="Jetzt können sie nur noch verlieren": Klopp schwärmt von Frankreichs "Wahnsinns"-Kader - Teamplayer Mbappé geht es "nur ums Gewinnen", Dembélé ist "der perfekte Spieler"Klopp über den Topfavoriten Frankreich: "Das ist das Doofe im Sport. Die sind so gut. Sie sind schon Weltmeister, jetzt können sie es nur noch verlieren. Das ist außergewöhnlich, was man da gestern gesehen hat. Diese Spielfreude, diese Verbindung aus Dynamik und Technik - und mittlerweile auch das Zusammenspiel zwischen lauter Individualisten. Es ist Wahnsinn, wie sie das hinbekommen haben. Dieser Mannschaft zuzugucken, macht wirklich Spaß. Nach vorne gibt es wahnsinnig viel Kreativität und hinten hat man das Gefühl, die würden auch bei regionalen Leichtathletik-Meisterschaften alle mit vorne reinkommen. Weil sie wahnsinnige Voraussetzungen haben. Sie sind schnell, aggressiv, haben ein gutes Auge und ein gutes Timing. Sie wirken gut abgestimmt. Es wird schwer, die Franzosen zu schlagen. Aber vielleicht schafft es ja irgendjemand."... über Kylian Mbappé: "Seit Jahren wird er als der nächste Super-, Super-, Superstar ausgerufen - in der Kategorie von Messi und Ronaldo. Es ist schwierig, denen auch nur ansatzweise standzuhalten. Aber man merkt ihm an: Bei dieser Weltmeisterschaft geht es nur ums Gewinnen. Es geht nur um die Mannschaft. Kylian Mbappé steht in seiner eigenen Rangfolge irgendwo auf Position 7, 8, 9 oder 10. Es geht darum, für die Mannschaft zu arbeiten. Es war wundervoll, wie er mit dem Trainer gejubelt hat. Es scheint eine sehr gute Stimmung zu sein. [...] Man kann sie zusammenbringen, wenn man sich auf einen gemeinsamen Weg einschwört. Das ist Didier Deschamps offensichtlich gelungen."... darüber, dass Mbappé im WM-Finale 2022 drei Tore schoss und doch noch nicht Weltmeister wurde: "Er ist sicher nicht der Unvollendete, aber er ist auch noch nicht fertig. Er ist auch noch jung. Er hat 18 WM-Tore und kann gefühlt noch 4 Turniere spielen. Die nächsten Superlative kommen immer. Und dann hast du auch noch die anderen: Dembélé hat vor Jahren in Dortmund gespielt. Jeder wusste, was für ein Riesentalent das ist. Ich wollte ihn in Liverpool auch haben. Ich habe ihn nicht bekommen, er ist dann nach Dortmund gegangen. Das ist auch fein. Aber da war nicht klar, dass er am Ende sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Jetzt ist das der perfekte Spieler. Er ist der Ballon-D'Or-Gewinner des letzten Jahres, und zwar 100 Prozent verdient. Er macht das gleiche wie bei PSG: in den Dienst der Mannschaft stellen, der erste Pressingspieler und marschieren ohne Ende. Gestern hat Doué, eins der größten Offensivtalente der Welt, nicht gespielt. Dafür spielt Barcola und du denkst: Der kann offensichtlich auch spielen. Und draußen sitzt Cherki: In jeder anderen Mannschaft auf der Welt wäre er alles - er würde alle Standards machen und jeder Ball ginge zu ihm. Bei Frankreich darf er reinkommen und auch mal mitmachen. Der Kader ist wirklich Wahnsinn." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QmVpVEpYY0N2UUE0R0dkT1NaUFdvQzhZeklOVHJ6UmtESnpTRzNydzhCYz0=Klopp über afrikanische Stars: "Wer durch sowas gegangen ist, der ist bereit in solchen Drucksituationen zu performen"Klopp darüber, dass von 10 afrikanischen Mannschaften 9 die K.-o.-Phase erreicht haben: "Ich kann nur das hohe Lied auf die Jungs singen. Ich habe mit Sadio Mané, Mo Salah und Naby Keita zusammengearbeitet. Das sind alles außergewöhnliche Spieler, die absoluten Topstars in ihren Ländern. Das hat nie dazu geführt, dass die Burschen nicht trotzdem eine unglaubliche Arbeitseinstellung hatten. Da haben sich über die letzten Jahre wahnsinnig viele Dinge verändert. Es gibt die, die durch eine ganz harte Schule gegangen sind. Sadio Mané wollte Fußballer werden und durfte nicht. Er musste sich gegen alle Widerstände durchsetzen. Wer durch sowas gegangen ist, der ist bereit in solchen Drucksituationen, wo du für das Land spielst, zu performen. Das gelingt auch nicht jedem jeden Tag, aber denen immer öfter. Die athletischen Voraussetzungen sind herausragend und das Fußball-System wird immer passender gemacht. Das wird in den nächsten Jahren eher besser, als dass es zurückgeht."... welchen afrikanischen Teams er im Turnierverlauf am meisten zutraut: "Senegal oder Marokko. Beide sind extrem gut und gerade Marokko wirkt wirklich bereit für den nächsten Schritt." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UGw3NEdEM1piVUl2VG9SQ1hrUXVZcVhyaTJraUljZEY3cHU0eGJydVpEdz0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Mittwoch, 01.07.2026ab 21.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Belgien - Senegalab 21.50 Uhr: Sechzehntelfinale Belgien - SenegalDonnerstag, 02.07.2026ab 01.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale USA - Bosnien-HerzegowinaEXKLUSIV ab 01.50 Uhr: Sechzehntelfinale USA - Bosnien-Herzegowinaab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Spanien - Österreichab 20.50 Uhr: Sechzehntelfinale Spanien - ÖsterreichFreitag, 03.07.2026ab 00.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Portugal - KroatienEXKLUSIV ab 00.50 Uhr: Sechzehntelfinale Portugal - Kroatienab 04.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Schweiz - Algerienab 04.50 Uhr: Sechzehntelfinale Schweiz - Algerienab 07.20 Uhr: Breakfast Clubab 18.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Australien - Ägyptenab 19.50 Uhr: Sechzehntelfinale Australien - Ägyptenab 23.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Argentinien - Kap VerdeEXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Sechzehntelfinale Argentinien - Kap VerdeSamstag, 04.07.2026ab 03.00 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghanaab 03.20 Uhr: Sechzehntelfinale Kolumbien - Ghanaab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Achtelfinale Kanada - Marokkoab 18.50 Uhr: Achtelfinale Kanada - Marokkoab 22.30 Uhr: Vorberichte Achtelfinale Paraguay - Frankreichab 22.50 Uhr: Achtelfinale Paraguay - FrankreichDie exklusiven Sechzehntelfinals in der Übersicht2. Juli: USA vs. Bosnien-Herzegowina (Anstoß 02:00 Uhr)3. Juli: Portugals vs. Kroatien (Anstoß 01:00 Uhr)4. Juli: Argentinien vs. Kap Verde (Anstoß 00:00 Uhr)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6306387