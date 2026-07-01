Tesla hat mit Testfahrten seines Cybercabs in Austin begonnen. Das zweisitzige Robotaxi kommt jetzt ohne Lenkrad und Strompedal daher und soll schon bald an private Kund:innen verkauft werden. Aber wichtige Fragen bleiben offen. Im Oktober 2024 hatte Elon Musk einen Prototypen des Tesla Cybercab vorgestellt. Das zweisitzige E-Auto soll komplett autonom fahren und dafür auf Lenkrad und Strompedal verzichten. Im Februar 2026 soll das erste Serienfahrzeug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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