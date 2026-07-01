Neue End-to-End-Lösungen für Resilienz und Managed Security helfen Unternehmen dabei, die Komplexität der Sicherheit zu reduzieren, Systemausfallzeiten um bis zu 50 zu senken und die Kosten für die Behebung von Sicherheitsvorfällen um bis zu 40 zu verringern, indem Geräte, Sicherheitstechnologien, Expertendienstleistungen und Ökosystempartner unter einem einzigen Betriebsmodell zusammengeführt werden

Da Unternehmen die Einführung von KI und die Transformation hin zum digitalen Arbeitsplatz beschleunigen, stellen viele fest, dass die Cyber-Resilienz nicht durch einen Mangel an Sicherheitstools untergraben wird, sondern durch wachsende operative Komplexität und immer raffiniertere Bedrohungen. Laut einer aktuellen Studie erkennen 90 der IT-Führungskräfte Lücken in ihrer Fähigkeit, sich gegen KI-gesteuerte Bedrohungen zu verteidigen.

Während die Investitionen in die Sicherheit weiter steigen, stehen viele Unternehmen vor einer anderen Herausforderung: einer fragmentierten Verantwortungsstruktur. Sicherheitsabläufe sind nach wie vor stark dezentralisiert und in Silos organisiert, was es zunehmend erschwert, Reaktionsmaßnahmen zu koordinieren, die durchgängige Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten und sich im Falle von Vorfällen schnell wieder zu erholen.

Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen, erweitert Lenovo sein globales Security-Services-Portfolio um ein überarbeitetes Rahmenwerk für Cyber-Resilienz sowie durchgängige Sicherheitslösungen, die darauf ausgelegt sind, eine zentrale Verantwortungsinstanz zu schaffen, Unternehmen dabei zu helfen, die Sicherheitskomplexität zu reduzieren, Systemausfallzeiten um bis zu 50 zu verkürzen und die Kosten für die Behebung von Störungen um bis zu 40 zu senken.

"Sicherheitsverantwortliche brauchen keine weiteren Tools. Sie brauchen mehr Vertrauen darin, dass ihre Mitarbeiter, Geräte und Daten geschützt bleiben, sowie klare Verantwortlichkeiten, wenn Probleme auftreten", sagte Rakshit Ghura, Vice President und Geschäftsführer, Digital Workplace Solutions, Lenovo. "Wenn Cybervorfälle auftreten, müssen Unternehmen oft die Koordination zwischen mehreren Anbietern, Plattformen und Support-Teams übernehmen. Indem Lenovo vertrauenswürdige Geräte, führende Sicherheitstechnologien, fachkundige Managed Services und marktführende Partnerschaften unter einem einzigen Betriebsmodell vereint, hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit zu stärken, sodass sie sich auf ihr Geschäft und die Betreuung ihrer Kunden konzentrieren können."

Der Ansatz von Lenovo wurde von Branchenanalysten und unabhängigen Organisationen anerkannt, darunter kürzlich bei den 2026 Fortress Cybersecurity Awards in den Kategorien Cyber-Resilienz, Anwendungssicherheit und KI-Sicherheit.

Laut ISG Research kombinieren die Lenovo Security Services vertrauenswürdige Hardware, mehrschichtigen Schutz und KI-gestützten Betrieb in einem einheitlichen Rahmen, der Unternehmen dabei hilft, ihre Resilienz zu verbessern, die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten und Betriebsunterbrechungen zu reduzieren.1

Bereitstellung von verwalteter End-to-End-Resilienz in großem Maßstab

Im Rahmen der Portfolioerweiterung führt Lenovo gemeinsam mit Absolute die Security Services ein ein vollständig verwaltetes End-to-End-Resilienzangebot, das Unternehmen dabei unterstützt, kritische Sicherheitskontrollen über verteilte Belegschaften hinweg aufrechtzuerhalten, ohne die Anforderungen an interne IT-Teams zu erhöhen. Der Dienst ermöglicht die automatische Wiederherstellung wesentlicher Sicherheitskontrollen im Falle einer Störung, wodurch manuelle Eingriffe reduziert werden und Unternehmen einen konsistenten Schutz über gesamte Umgebungen hinweg gewährleisten können.

Das Angebot wird durch das globale Security Operations Center (SOC) von Lenovo unterstützt, das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Einsatz ist. Dort überwachen Sicherheitsspezialisten kontinuierlich die Aktivitäten über den gesamten Lebenszyklus hinweg und helfen Unternehmen dabei, neue Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Durch die Kombination von Ausfallsicherheit auf Firmware-Ebene, verwaltetem Betrieb und fachkundiger Sicherheitsüberwachung unterstützt Lenovo Unternehmen dabei, ihre Ausfallsicherheit über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu stärken und gleichzeitig die operative Belastung der internen Teams zu verringern.

Erweiterung von Transparenz und Kontrolle über herkömmliche Sicherheitsgrenzen hinaus

Lenovo führt außerdem "Lenovo ThinkShield TraceLock" ein, das auf der Technologie von Absolute Security basiert und Unternehmen dabei unterstützt, Transparenz und Kontrolle über verlorene, gestohlene oder vom Netzwerk getrennte Geräte zu behalten, die möglicherweise außerhalb der Reichweite herkömmlicher Endpunktmanagement- und Sicherheitstools liegen.

Herkömmliche Endpunktsicherheit ist auf ein aktives Betriebssystem oder eine Netzwerkverbindung angewiesen. Wenn Geräte ausgeschaltet oder vom Netzwerk getrennt sind, können sie zu operativen blinden Flecken werden. ThinkShield TraceLock nutzt integrierte Mobilfunkkonnektivität, um IT-Teams die Möglichkeit zu geben, Geräte aus der Ferne zu orten, zu aktivieren und zu löschen. So unterstützt die Lösung Unternehmen dabei, sensible Daten zu schützen und Risiken zu minimieren, wenn Hardware verloren geht oder kompromittiert wird.

Die Lösung hilft Unternehmen dabei, ihre Compliance-Maßnahmen zu stärken, die Kontrolle über sensible Unternehmensdaten zu behalten und Sicherheitsrichtlinien auch dann einzuhalten, wenn Endpunkte offline sind.

ThinkShield TraceLock ist besonders wertvoll für Unternehmen in stark regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzdienstleistungssektor, der Regierung und dem öffentlichen Sektor, in denen die Kontrolle über sensible Daten und die Einhaltung von Compliance-Anforderungen geschäftskritische Prioritäten darstellen.

ThinkShield TraceLock wird ab dem 1. Juli auf ausgewählten ThinkPad-Geräten verfügbar sein.2

Ein einheitlicher Ansatz für Cyber-Resilienz

Angesichts der sich weiterentwickelnden Cyberbedrohungen wird Resilienz zunehmend nicht mehr durch die Anzahl der von einem Unternehmen eingesetzten Sicherheitstools definiert, sondern dadurch, wie effektiv die Sicherheitslage eines Unternehmens ist, wenn verschiedene Funktionen zusammenwirken, um Störungen zu verhindern, die Kontinuität aufrechtzuerhalten und bei Bedarf die Wiederherstellung zu beschleunigen.

Das durchgängige Cyber-Resilienz-Framework von Lenovo hilft Unternehmen dabei, den Wert bestehender Sicherheitsinvestitionen durch Identitäts- und Zugriffsmanagement, Datenschutz, erweiterte Erkennung und Reaktion, Transparenz und Risikomanagement sowie Sicherheit für KI zu maximieren. Das Cyber-Resilienz-Framework von Lenovo lässt sich in die Lösungen führender Technologieanbieter wie Absolute, Cisco, Google, Microsoft, SentinelOne und Veeam integrieren. Anstatt dass Kunden für das Bedrohungsmanagement und die Bewältigung von Sicherheitsvorfällen die Koordination zwischen mehreren Anbietern vornehmen müssen, bietet das KI-gestützte SOC von Lenovo ein koordiniertes Betriebsmodell, das durchgängige Resilienz, kontinuierlichen Schutz und Wiederherstellung über eine einzige, verantwortliche Ansprechpartnerschaft vereint.

Das Ergebnis ist ein stärker integrierter Ansatz für Cyber-Resilienz, der Unternehmen dabei hilft, Komplexität zu reduzieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Initiativen zur digitalen Transformation mit größerer Zuversicht voranzutreiben.

Weitere Informationen zu Lenovos Rahmenkonzept für durchgängige Cyber-Resilienz finden Sie im E-Book hier.

Über Lenovo

Lenovo ist ein global führendes Technologieunternehmen mit einem Jahresumsatz von 83 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen belegt Platz 196 der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten weltweit. Getreu seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-AI-Strategie für Personal AI eine persönliche KI, die auf mehreren Geräten verfügbar ist und Enterprise AI, um Kunden dabei zu helfen, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie baut auf dem konsequenten Engagement des Konzerns für Innovationen von Weltklasse, einem umfassenden KI-Portfolio aus Endgeräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets und Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Systeme, High-Performance Computing und softwaredefinierte Infrastrukturen) sowie Software, Lösungen und Services auf. Mit mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten weltweit und einer globalen Lieferkette mit über 30 Produktionsstandorten in 10 Märkten genießt Lenovo breite Anerkennung für seine operative Exzellenz Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.lenovo.com. Verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

LENOVO und THINKSHIELD sind Marken von Lenovo. Google ist eine Marke von Google, LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2026 Lenovo Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.

1 Quelle: ISG Research, [ISG Provider Lens: Lenovo Security Services Briefing Notes], Information Services Group, April 2026. 2 ThinkShield TraceLock ist ab dem 1. Juli auf ausgewählten ThinkPads verfügbar, darunter das ThinkPad X1 Carbon Gen 14, das ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11, das ThinkPad T14s Gen 7 Intel und das ThinkPad T16 Gen 5 Intel.

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