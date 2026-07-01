Berlin - Der Koalitionsausschuss ist am Mittwochabend nach über 7 Stunden zu Ende gegangen. Ab dem Nachmittag hatten die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zusammengesessen.
Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Frage einer möglichen Steuerreform, aber auch das Thema Bürokratieabbau.
Am Abend wurde bekannt, dass die Öffentlichkeit erst am Donnerstag um 9 Uhr offiziell über die Ergebnisse unterrichtet werden soll - und das an ungewöhnlichem Ort: im Garten des Bundeskanzleramtes.
Details aus einem möglichen Verhandlungsergebnis wurden zunächst nicht bekannt. In der Vergangenheit sickerten Informationen in solchen Fällen aber praktisch immer vor der offiziellen Pressekonferenz durch.
Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Frage einer möglichen Steuerreform, aber auch das Thema Bürokratieabbau.
Am Abend wurde bekannt, dass die Öffentlichkeit erst am Donnerstag um 9 Uhr offiziell über die Ergebnisse unterrichtet werden soll - und das an ungewöhnlichem Ort: im Garten des Bundeskanzleramtes.
Details aus einem möglichen Verhandlungsergebnis wurden zunächst nicht bekannt. In der Vergangenheit sickerten Informationen in solchen Fällen aber praktisch immer vor der offiziellen Pressekonferenz durch.
© 2026 dts Nachrichtenagentur