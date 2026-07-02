Berlin - Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Hendrik Streeck (CDU), fordert ein Verbot von süßen Aromen für Vapes. "Wenn es nach mir ginge, würde ich das sofort verbieten", sagte der Gesundheitspolitiker der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).
Ihm gehe es um solche Geschmacksrichtungen, die darauf abzielten, junge Leute in eine Nikotinabhängigkeit zu bringen, so Streeck bei einer Veranstaltung der Zeitung.
Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unterstützt die Forderung. "Das richtet Riesenschäden an, und es ist ein Verbrechen an jungen Leuten, sie an diese Geschichte schon fast spielerisch heranzuführen", sagte er der Zeitung über die Vape-Aromen.
Ihm gehe es um solche Geschmacksrichtungen, die darauf abzielten, junge Leute in eine Nikotinabhängigkeit zu bringen, so Streeck bei einer Veranstaltung der Zeitung.
Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unterstützt die Forderung. "Das richtet Riesenschäden an, und es ist ein Verbrechen an jungen Leuten, sie an diese Geschichte schon fast spielerisch heranzuführen", sagte er der Zeitung über die Vape-Aromen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur