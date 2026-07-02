Berlin - Die Spitzen von Union und SPD haben sich bei ihrem Koalitionsausschuss am Mittwoch nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auf ein großes Reformpaket geeinigt.
Dem Vernehmen nach umfasst die Einigung eine Reform der Einkommenssteuer, von Arbeitsmarktregelungen und Maßnahmen zum Bürokratieabbau.
Alle Details sollen am Donnerstag um 9 Uhr im Kanzleramt vorgestellt werden - und das an ungewöhnlichem Ort: im sogenannten "Kanzlergarten".
An der Pressekonferenz sollen wie üblich die vier Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU), sowie Lars Klingbeil und Bärbel Bas (beide SPD) teilnehmen.
Dem Vernehmen nach umfasst die Einigung eine Reform der Einkommenssteuer, von Arbeitsmarktregelungen und Maßnahmen zum Bürokratieabbau.
Alle Details sollen am Donnerstag um 9 Uhr im Kanzleramt vorgestellt werden - und das an ungewöhnlichem Ort: im sogenannten "Kanzlergarten".
An der Pressekonferenz sollen wie üblich die vier Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU), sowie Lars Klingbeil und Bärbel Bas (beide SPD) teilnehmen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur