Haleon, ein Unternehmen für Verbrauchergesundheit, dessen alleiniger Schwerpunkt auf der Verbesserung der alltäglichen Gesundheit liegt, kündigte heute eine auf fünf Jahre angelegte neue Zusammenarbeit mit Microsoft an, um Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung, Daten und KI im gesamten Unternehmen auszubauen und die Umsetzung seiner globalen "Win as One"-Strategie zu beschleunigen.

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Die neue Vereinbarung baut auf Haleons bereits erfolgtem Einsatz von Microsoft 365 Copilot auf und fördert die breitere Einführung KI-gestützter Tools im gesamten Unternehmen, was Teams bei der Automatisierung von Routineaufgaben, einer effektiveren Zusammenarbeit und der Konzentration auf wertschöpfendere Tätigkeiten unterstützt. Vor allem wird die Vereinbarung auch Haleons digitale und KI-gestützte Infrastruktur durch den erweiterten Einsatz von Microsofts agentenbasierter KI sowie Sicherheits- und Identitätsfunktionen weiter stärken und dem Unternehmen bei einer sicheren und verantwortungsvollen Skalierung von KI helfen.

Haleon und Microsoft werden gemeinsam leistungsstarke KI-Anwendungsfälle entwickeln, die in verschiedenen wichtigen Funktionsbereichen einen Mehrwert bieten, angefangen bei der Gewinnung von Verbrauchererkenntnissen und Innovation bis hin zur Lieferkette und der kommerziellen Umsetzung. Dadurch wird Haleon letztlich in der Lage sein, Verbrauchern weltweit eine bessere alltägliche Gesundheitsversorgung zu bieten, beispielsweise durch schnellere wissenschaftliche Forschung und eine zügigere Erstellung klinischer Inhalte, eine optimierte Gestaltung und Personalisierung von Marketinginhalten sowie verbesserte Prognosen und Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen.

Durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Funktionen wird Haleon tiefergehende Einblicke in die sich wandelnden Verbraucherbedürfnisse gewinnen, Produktinnovationen schneller voranbringen und die Betriebsabläufe von der Lieferkette bis hin zur kommerziellen Umsetzung optimieren. So wird Haleon schneller auf die steigende Verbrauchernachfrage reagieren, personalisierte Gesundheitsprodukte anbieten und sicherstellen können, dass seine renommierten, wissenschaftlich fundierten Marken weltweit für Millionen weiterer Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar sind. Dies wiederum wird Haleons globale Ambitionen unterstützen, bis 2030 eine Milliarde weitere Verbraucher zu erreichen und branchenführende Aktionärsrenditen zu erzielen.

Claire Dickson, Chief Digital and Technology Officer bei Haleon, sagte: "Diese Zusammenarbeit ist im Hinblick auf die Art und Weise, wie wir digitale Technologien, Daten und KI zur Umsetzung unserer globalen Strategie einsetzen und damit Wachstum vorantreiben, die Produktivität steigern und eine agilere, leistungsorientierte Kultur aufbauen, ein bedeutender Schritt nach vorn. Wir integrieren schon heute im gesamten Unternehmen KI-Fähigkeiten und erzielen damit messbare Ergebnisse und Effizienzsteigerungen in Bereichen wie Verbraucheranalysen, Marketing, F&E und Lieferkette. Durch die Kombination der Cloud- und KI-Fähigkeiten von Microsoft mit der umfangreichen Expertise von Haleon auf dem Gebiet der Verbrauchergesundheit treiben wir unseren Fortschritt bei der Nutzung von KI voran wir vereinfachen unsere Arbeitsabläufe, erschließen mehr Wert aus unseren Daten, beschleunigen Innovationen und helfen unseren Teams, schneller fundierte Entscheidungen zum Wohle unserer Verbraucher zu treffen."

Darren Hardman, CEO von Microsoft UK Ireland, sagte: "Haleon treibt seine KI-Entwicklung mit großem Tempo und zielstrebig voran und nutzt dabei die Cloud- und KI-Fähigkeiten von Microsoft, um seine Ambitionen innerhalb des gesamten Unternehmens in konkrete Ergebnisse zu verwandeln. Von Verbraucheranalysen und Marketing bis hin zu F&E, Lieferkette und Entscheidungsfindung: Haleon stellt schon jetzt unter Beweis, wie KI Teams dabei helfen kann, intelligenter zu arbeiten, Innovationen schneller umzusetzen und den Verbrauchern spürbare Vorteile zu bieten. Wir sind stolz darauf, Haleon bei der sicheren und verantwortungsvollen Skalierung von KI unterstützen zu dürfen, damit das Unternehmen mehr Wert aus seinen Daten schöpfen und seine Mission beschleunigen kann, für Millionen weiterer Menschen weltweit eine bessere tägliche Gesundheitsversorgung zu gewährleisten."

Durch die Nutzung von Microsoft Azure als zentrale Cloud-Plattform und von Microsoft Copilot als Teil seiner unternehmensweiten KI-Grundlagen wird Haleon von einer skalierbaren Infrastruktur, fortschrittlichen Analysen und den Sicherheitsfunktionen von Microsoft auf Unternehmensniveau profitieren. Dies umfasst eine verbesserte Identitäts-, Governance- und Bedrohungsschutzstrategie, um Daten, Systeme und KI-gestützte Arbeitsabläufe bei der verantwortungsvollen, sicheren und groß angelegten Einführung von KI durch Haleon zu schützen.

Die Vereinbarung unterstützt die Ambitionen von Haleon, ein KI-gestütztes, entscheidungsintelligentes Unternehmen aufzubauen, in dem Daten und Erkenntnisse reibungslos zusammenfließen, um schnellere, intelligentere und kundenorientiertere Entscheidungen zu ermöglichen. Dies umfasst die Weiterentwicklung von agentischen KI-Fähigkeiten der nächsten Generation, damit die Digital- und Technologieteams von Haleon intelligente digitale Agenten verwalten, steuern und sichern können. Diese Agenten werden mit den Teams von Haleon zusammenarbeiten und ihnen helfen, Chancen früher zu erkennen, schneller zu reagieren und bessere Ergebnisse für Verbraucher, Kunden und medizinisches Fachpersonal zu erzielen.

Über Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN) ist ein Konsumgüterunternehmen, dessen alleiniger Fokus auf einer besseren Gesundheit im Alltag liegt. Unsere Mitarbeiter, unsere Marken, unsere Forschung, unsere Investitionen und unsere Innovationen dienen alle dem Ziel, die Gesundheit der Verbraucher im Alltag zu verbessern. Unser Produktportfolio umfasst sechs Hauptkategorien: Mundgesundheit, Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel (Vitamins, Minerals and Supplements, VMS), Schmerzlinderung, Atemwegsgesundheit, Verdauungsgesundheit sowie therapeutische Haupflege und Sonstiges. Unsere führenden Marken, darunter Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu und Voltaren, genießen das Vertrauen von über einer Milliarde Verbrauchern und werden von Gesundheitsexperten weltweit empfohlen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.haleon.com.

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