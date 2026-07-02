Santa Clara - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich die USA im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft mit einem 2:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina durchgesetzt.



Bereits in der ersten Halbzeit brachte Folarin Balogun die USA in Führung. Nach einem abgefälschten Steckpass reagierte Balogun am schnellsten und schob den Ball aus 14 Metern durch die Beine des bosnischen Torhüters Vasilj ins Netz. Trotz einer Roten Karte für Balogun in der zweiten Halbzeit, die nach einer VAR-Überprüfung wegen eines harten Einsteigens gegen Muharemovic ausgesprochen wurde, konnten die Amerikaner ihren Vorsprung halten und sogar ausbauen.



In der 82. Minute erhöhte Malik Tillman auf 2:0. Nach einem Foul von Radeljic an Dest erhielt die USA einen Freistoß in gefährlicher Position. Tillman schlenzte den Ball gefühlvoll über die Mauer in die kurze Ecke. Vasilj konnte den Ball zwar noch berühren, aber nicht mehr entscheidend abwehren. Die bosnische Mauer sah bei diesem Freistoß nicht gut aus, da vier Verteidiger einfach stehen blieben.



Die Bosnier versuchten in der Schlussphase alles, um den Anschluss zu erzielen, doch die US-amerikanische Abwehr stand sicher. Die USA nutzten ihre Chancen effizient und ließen die Uhr geschickt herunterlaufen, um den Sieg zu sichern. Mit dem Erfolg der US-Amerikaner sind bei dieser WM alle drei Gastgeberländer ins Achtelfinale eingezogen.





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