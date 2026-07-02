EVE Energy stellte auf der Intersolar Europe in München seine Mr.-Big-Family-Serie, ein Energiespeichersystem mit einer Kapazität von über 6,9 MWh, sowie Energiespeicherlösungen für alle Anwendungsszenarien vor. Auf der Grundlage einer rückverfolgbaren Großzellen-Technologie, bewährter Erfahrung bei der Umsetzung groß angelegter Energiespeicherprojekte und globaler Lieferkapazitäten erfüllt das Unternehmen die vielfältigen Anforderungen Europas an Energiespeicher in den Segmenten Großanlagen, Gewerbe und Industrie (C&I) sowie Rechenzentren.

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EVE Energy showcases its Mr. Giant 3.0 6.9+ MWh energy storage system at The Smarter E Europe 2026 in Munich, Germany

Weiterentwicklung der Großzellen-Technologie durch globale Projektvalidierung

Als eines der ersten Unternehmen, das sich auf Energiespeicherzellen mit hoher Kapazität konzentriert, hat EVE Energy seine Zellplattform schrittweise von 560 Ah und 628 Ah auf 702 Ah weiterentwickelt und dabei durchgehend am Stapelverfahren festgehalten. Auf der Messe feierte das System Mr. Giant 3.0 mit einer Leistung von 6,9+ MWh sein europäisches Debüt. Es ist mit 702-Ah-Zellen ausgestattet, die direkt aus den 628-Ah-Zellen weiterentwickelt wurden, und erreicht eine volumetrische Energiedichte von über 430 Wh/l. Bei einem 200-MWh-Kraftwerk reduziert das System die Stellfläche um 6 und senkt die Anschaffungskosten, während seine Lebensdauer von 10.000 Zyklen die Betriebsdauer verlängert und die Rendite über den gesamten Lebenszyklus verbessert.

Die Technologie wurde im großen Maßstab validiert. Die weltweit erste eigenständige 400-MWh-Energiespeicheranlage mit 628-Ah-Zellen das Lingshou-Projekt in der chinesischen Provinz Hebei wurde im Januar 2026 ans Netz angeschlossen. Im Ausland wurden die Speicherprodukte von EVE Energy in ganz Europa, Australien und Amerika eingesetzt, darunter ein 140-MWh-Projekt in Argentinien, was die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche klimatische Bedingungen und Netzspezifikationen unter Beweis stellt.

Auf der Messe unterzeichnete EVE Energy langfristige Partnerschaften mit SolarEdge Technologies, INFOWARE Zrt, IWEll B.V. und Idea, wobei die kumulierte vertraglich vereinbarte Speicherkapazität 13,5 GWh übersteigt.

Einsatz von dualen Lithium-Natrium-Technologien zur Abdeckung aller Anwendungsszenarien

Aufbauend auf seiner standardisierten Technologie für die 628-Ah-Plattform treibt EVE Energy sowohl die Lithium-Eisenphosphat- (LFP) als auch die Natrium-Ionen-Technologielinien voran, um ein breiteres Anwendungsspektrum abzudecken. Das Portfolio umfasst Zellen mit einer Nennkapazität von 355 Ah und mehr, einen integrierten 180-kWh-Natrium-Ionen-Außen-Schrank sowie 2,5-MWh-/3,5-MWh-Natrium-Ionen-Speichersysteme für die Langzeit-Energiespeicherung (LDES). EVE Energy hat diesen 180-kWh-Schrank an einem Demonstrationsstandort erfolgreich ans Netz angeschlossen, wobei der gemessene Wirkungsgrad auf der Gleichstromseite 96,7 übersteigt.

Im C&I-Segment bietet der integrierte 609-kWh-Außen-Schrank eine um 20 höhere Energiedichte bei geringerem Platzbedarf und verfügt über ein unabhängiges Cluster-Management, um Fehler zu isolieren, ohne den Systembetrieb zu unterbrechen. Für Rechenzentrumsanwendungen, die eine Notstromversorgung von 5-10 Minuten erfordern, hat EVE Energy die Fortron-Serie eingeführt speziell für hohe Entladeraten konzipierte Schränke, die in den Entladungsspezifikationen 6C und 10C angeboten werden. Diese Einheiten verbessern die Hochtemperaturtoleranz um über 50 %, verdoppeln die Strombelastbarkeit, reduzieren die Wärmeentwicklung um 20 und unterstützen einen Spannungsbereich von 512 V bis 768 V, der mit 800-V-Architekturen der nächsten Generation kompatibel ist, bei einer Systemlebensdauer von bis zu 15 Jahren.

EVE Energy wird seine Produktlinien für Lithium-Ionen-, Natrium-Ionen- und Hochleistungs-Notstromversorgungen weiterentwickeln und sichere, zuverlässige und kosteneffiziente Energiespeicherlösungen für alle Anwendungsszenarien auf den globalen Märkten bereitstellen.

Über EVE Energy

EVE Energy wurde 2001 gegründet und ist seit 2009 an der Börse von Shenzhen notiert. Das Unternehmen ist ein weltweit tätiger Hersteller von Lithium-Batterien, der die Märkte für Konsumgüter, Mobilität und Energiespeicherung bedient. Das Unternehmen bietet Batterietechnologien und -lösungen für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und Verbraucheranwendungen an und verfügt über Produktions- und Serviceeinrichtungen, die Kunden weltweit unterstützen.

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