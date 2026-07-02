Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Frankreich: Sodexo, Q3-Umsatz, Issy-les-Moulineaux 10:00 Uhr, Deutschland: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Mai 2026 08:45 Uhr, Deutschland: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe Großbritannien: Sainsbury, Hauptversammlung Konjunkturdaten 09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 5/26 09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 5/26 16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert! Ihre wallstreetONLINE Redaktion …
Enthaltene Werte: FR0000121220,GB00B019KW72Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE