DJ Bayer bündelt US-Glyphosatgeschäft in eigenständiger Einheit

DOW JONES--Bayer bündelt sein US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Einheit. Die Ruveon LLC soll als Teil des Bayer-Konzerns ihren Sitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri haben und von Preisgestaltung und Markteinführungsstrategien bis hin zu Produktion und Logistik für alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts zuständig sein, wie der Leverkusener DAX-Konzern mitteilte. Als eigenständige Einheit könne Ruveon agiler handeln und damit den spezifischen Wettbewerbsdynamiken in dem durch Generika geprägten Markt besser begegnen.

Laut Bayer ist dieser Schritt Teil des im vergangenen Jahr vorgestellten Fünfjahresprogramms für die Sparte Crop Science.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.