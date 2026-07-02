In einer Diskussion über die Ursachen der Wohnungsknappheit bestritt unlängst eine Politikerin zu meinem grossen Erstaunen kategorisch, dass die Bauregulierung auch Anteil am Malaise der heutigen Wohnraumknappheit habe. Die Baugesetze seien keineswegs umfangreicher geworden, behauptete sie allen Ernstes. Den empirischen Gegenbeweis konnte ich zwar nicht auf Anhieb vorbringen, aber unzählige Gespräche mit Bauherren und Planern bestärkten meine Überzeugung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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