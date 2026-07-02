© Foto: © 2024 STMicroelectronicsSehr hohe Bewertungen im Speichersektor und die Möglichkeit kurzfristiger Gewinnmitnahmen bestimmen das Bild derzeit bei den Halbleiter-Aktien. In dieser Woche zeigen sich einige Halbleiter-Werte volatil. Micron verliert im Handel am Mittwoch bis zu 8 Prozent. Nehmen die Anleger jetzt die Gewinne mit? Langfristige scheint der Aufwärtstrend der Micron-Aktien intakt zu sein. Der Kurs bewegt sich immer noch oberhalb der 50- und 200-Tage-Linie. Hier scheint nach den massiven Anstiegen der letzten Monate die Überhitzung ein wenig abzukühlen, während fundamental der Aufwärtstrend noch ungebrochen scheint. Trotzdem sind Schwankungen von 10 bis 15 Prozent mittlerweile an der Tagesordnung: Und das …
Enthaltene Werte: US78392B1070,US5738741041,ARCAVA460XXXDen vollständigen Artikel lesen
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