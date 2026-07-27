Jetzt gehts in die nächste Runde für SK Hynix mit neuen 750 Milliarden US$-Deals, darunter mit Hyperscaler Nvidia. Und als wäre das nicht genug für eine Woche, stehen am Mittwoch auch noch die Quartalszahlen an, bei denen Analysten mit einer Versiebenfachung des Gewinns rechnen. Ist die Aktie zu heiß zum Kaufen, oder geht da noch was? Da rollt etwas Großes an Südkorea und die USA vereinen ihre Kräfte. Am Wochenende hat Südkorea beim KI-Gipfel in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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