Ludwigslust - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Krankenhaus in Ludwigslust sind am Freitag nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.
Mindestens 34 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Der Brand brach im Dachstuhl des Radiologiegebäudes aus und Rauch verbreitete sich schnell im Klinikgebäude. Die Feuerwehr wurde in den frühen Morgenstunden alarmiert und ist seitdem im Einsatz. Patienten und Mitarbeiter werden aus dem Gebäude evakuiert.
Die Klinik in Ludwigslust verfügt über 160 Betten und dient als Akutklinik der medizinischen Grundversorgung in der Region. Die genaue Zahl der Patienten im Gebäude zum Zeitpunkt des Brandes ist unklar, jedoch sollen Berichten zufolge 82 Patienten evakuiert werden. Die Lage ist laut Polizei dynamisch.
Mindestens 34 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Der Brand brach im Dachstuhl des Radiologiegebäudes aus und Rauch verbreitete sich schnell im Klinikgebäude. Die Feuerwehr wurde in den frühen Morgenstunden alarmiert und ist seitdem im Einsatz. Patienten und Mitarbeiter werden aus dem Gebäude evakuiert.
Die Klinik in Ludwigslust verfügt über 160 Betten und dient als Akutklinik der medizinischen Grundversorgung in der Region. Die genaue Zahl der Patienten im Gebäude zum Zeitpunkt des Brandes ist unklar, jedoch sollen Berichten zufolge 82 Patienten evakuiert werden. Die Lage ist laut Polizei dynamisch.
© 2026 dts Nachrichtenagentur