Die Vitalisierung des Börsenmantels der Fonterelli SPAC 4 AG durch die Einbringung der im Bereich Quantensoftware tätigen Aqarios GmbH und anschließende Umfirmierung in Aqarios Quantum Technologies AG (HIER) schreitet voran. So hat der Vorstand einen Vorvertrag mit einem US-Investor zur Zeichnung einer Wandelanleihe im Volumen von mehr als 200.000 Dollar mit einem Wandlungspreis von 6,00 Euro je Aktie unterzeichnet. Zur Einordnung: In den vergangenen Wochen war die im Düsseldorfer Freiverkehr notierte SPAC 4-Aktie ohne Handelsumsätze von weniger als 1,50 Euro auf zuletzt 3,40 Euro herauftaxiert worden. Nun also die nächste große Stufe vor dem eigentlichen Handelsstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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