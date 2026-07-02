Die Märkte starten mit verhalten optimistischen Signalen in die zweite Jahreshälfte 2026. Institutionelle Prognosen sprechen weiterhin für robuste Entwicklungen bei US-Aktien und Gold. Die Konsensschätzungen für den S&P 500 zum Jahresende liegen mehrheitlich zwischen 7'500 und 8'000 Punkten. Rückenwind liefern widerstandsfähige Unternehmensgewinne und anhaltende Investitionen in künstliche Intelligenz. von Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget Research ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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