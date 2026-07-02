© Foto: Christian Charisius/dpa - dpa-BildfunkEin starker Trend bei Biotechnologiewerten lässt auch die Aktie von Evotec steigen. Die hat jetzt ein technisches Kaufsignal geliefert. Zeit einzusteigen? Eine Turnaround-Wette, für die sich kaum noch jemand interessiert In den vergangenen Jahren galt die Aktie von Evotec als eine der spannendsten Turnaround-Wetten am deutschen Aktienmarkt. Auf wallstreetONLINE gehörte das Papier lange zu den am häufigsten abgerufenen und in Foren heißdiskutiertesten Werten. Doch nach jahrelangem Abwärts- beziehungsweise zuletzt wenigstens Seitwärtstrend ist das Interesse am Hamburger Wirkstoffforscher inzwischen weitgehend erloschen. Das belegt auch eine zuletzt schwache Emission von Wandelanleihen, um die …
Enthaltene Werte: DE0005664809,US46138G5XXXDen vollständigen Artikel lesen
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