Die Kasse klingelt bei BASF: Durch den Verkauf des Lacke-Geschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle erhält der DAX-Konzern nun einen Betrag von 5,8 Milliarden Euro. 40 Prozent des Bereichs, zu dem beispielsweise Oberflächentechnik sowie Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke gehören, werden die Ludwigshafener indes weiterhin halten.Kurzzusammenfassung: BASF erhält 5,8 Milliarden Euro aus dem Verkauf des Lacke-Geschäfts an Carlyle und behält eine Beteiligung von 40 Prozent.Jefferies und Goldman Sachs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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