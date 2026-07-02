London - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat der US-Regierung laut einem Bericht einen Einstieg der Vereinigten Staaten als Anteilseigner vorgeschlagen. Durch eine fünfprozentige Beteiligung der Regierung von US-Präsident Donald Trump wolle das Unternehmen politische Hürden beseitigen, berichtete die «Financial Times» am Donnerstag und berief sich dabei auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Nach Vorstellung von OpenAI-Chef Sam Altman sollten andere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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