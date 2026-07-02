Zürich - Am Devisenmarkt herrscht im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts wenig Dynamik. Das Währungspaar EUR/USD hat im Vergleich zum Vorabend auf 1,1385 von 1,1381 nur minim angezogen. Auch gegenüber dem Franken hält der Dollar bei 0,8088 das Niveau von Mittwochabend. Der Euro wird zum Franken unverändert zu 0,9208 gehandelt. Da sich die Märkte nicht mehr gross für den Iran-Konflikt zu interessieren schienen, rücke der Arbeitsmarktbericht der USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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