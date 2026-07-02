Quantum X Labs verstärkt Forschungsteam mit Physik-Experten für fehlertolerante Quantentechnologien

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Quantum X Labs baut sein wissenschaftliches Führungsteam weiter aus. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen hat Dr. Ira Wolfson als Quantum-Forscher in sein Leadership-Team berufen. Mit der Personalie stärkt das Unternehmen seine wissenschaftlichen und technischen Kompetenzen, um die Entwicklung der nächsten Generation von Quantentechnologien in den Bereichen Quantencomputing, Quantensensorik und weiterer Schlüsseltechnologien voranzutreiben.

Nach Angaben des Unternehmens verfügt Dr. Wolfson über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Physik, komplexe Systemtechnik und angewandte Forschung. Im Laufe seiner Karriere leitete er zahlreiche wissenschaftliche und technologische Programme. Dabei verband er theoretische Grundlagen mit praktischer Entwicklung und der Umsetzung neuer Technologien in marktfähige Anwendungen.

Ausbau der Technologieplattform rückt in den Fokus

Bei Quantum X Labs soll Dr. Wolfson die technologische Roadmap mitgestalten. Zu seinen Aufgaben zählen die Weiterentwicklung eines fehlertoleranten Quantencomputers, neuer Quantencomputer-Architekturen, Quantenalgorithmen, Quantensensorik sowie weiterer strategischer Projekte innerhalb des wachsenden Technologieportfolios. Seine Erfahrung soll dazu beitragen, wissenschaftliche Forschung mit skalierbarer Ingenieursarbeit zu verbinden und damit die mögliche Kommerzialisierung der firmeneigenen Technologien zu beschleunigen.

"Wir freuen uns sehr, Dr. Ira Wolfson in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen", sagte Nir Sharon, Chief Quantum Technology Officer von Quantum X Labs. "Wir glauben, dass sein umfangreicher wissenschaftlicher Hintergrund, seine Führungserfahrung und seine Fähigkeit, grundlegende Physik mit praxisnaher Ingenieurskunst zu verbinden, ihn zu einer außergewöhnlichen Verstärkung für Quantum X Labs machen. Während wir unsere Quanten-Technologieplattform weiter ausbauen, wird die Expertise von Dr. Wolfson unsere Fähigkeit stärken, innovative Lösungen zu entwickeln, die einige der bedeutendsten Herausforderungen im Bereich Quantencomputing und quantengestützter Technologien adressieren."

Parallel dazu erweitert Quantum X Labs nach eigenen Angaben kontinuierlich seine internationale Organisation aus Wissenschaftlern und Ingenieuren. Die Forschungsaktivitäten umfassen Quantencomputer-Architekturen, Fehlerkorrektur, Quantensoftware, Quantenalgorithmen, photonische und optische Technologien, Trägheitssensorik sowie weitere Schlüsseltechnologien, die den Weg zu praxistauglichen Quantensystemen ebnen sollen.

Wissenschaftliche Kompetenz als Baustein für die Kommerzialisierung

Mit der Verpflichtung von Dr. Wolfson unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, führende wissenschaftliche Fachkräfte zu gewinnen und ein interdisziplinäres Team aufzubauen. Ziel ist es, Innovationen für den sich dynamisch entwickelnden Markt der Quantentechnologien voranzutreiben.

Für die kommenden Entwicklungsschritte plant Quantum X Labs, seine Technologien weiter zu verfeinern. Im Mittelpunkt stehen dabei die Prüfung gemeinsamer Entwicklungsprojekte und Kooperationen zur Leistungssteigerung, Systemintegration und Skalierung in Richtung einsatzfähiger Trägheitsmesseinheiten (IMUs), fehlertoleranter Quantencomputer, Simulationen sowie Lösungen für die Cybersicherheit.

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften sind in den Bereichen Quantentechnologie, digitales Werbegeschäft, Computing sowie KI-Lösungen für Unternehmen tätig. Die Tochtergesellschaft Quantum X Labs Ltd. entwickelt Quantenalgorithmen für Anwendungen in den Bereichen Transport, Medikamentenentwicklung und Sicherheit sowie quantenbasierte GPS-Alternativen und hochpräzise Quantentechnologien. Gix Media entwickelt Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen. Metagramm bietet KI-gestützte Software zur Grammatik- und Rechtschreibkorrektur sowie Werkzeuge für Übersetzung und mehrsprachige Wörterbücher an.