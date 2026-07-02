Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 02.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
KI hat das Bohrziel gewählt - startet jetzt die nächste große Kupfer-Story aus Nevada?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002 | Ticker-Symbol: 4P1
Tradegate
02.07.26 | 08:52
4,885 Euro
-3,08 % -0,155
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
QUANTUM X LABS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
QUANTUM X LABS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,8905,08009:09
Small- & Micro Cap Investment
02.07.2026 08:10 Uhr
210 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Quantum X Labs verstärkt Forschungsteam mit Physik-Experten für fehlertolerante Quantentechnologien

Anzeige / Werbung

Quantum X Labs baut sein wissenschaftliches Führungsteam weiter aus. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen hat Dr. Ira Wolfson als Quantum-Forscher in sein Leadership-Team berufen. Mit der Personalie stärkt das Unternehmen seine wissenschaftlichen und technischen Kompetenzen, um die Entwicklung der nächsten Generation von Quantentechnologien in den Bereichen Quantencomputing, Quantensensorik und weiterer Schlüsseltechnologien voranzutreiben.

Nach Angaben des Unternehmens verfügt Dr. Wolfson über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Physik, komplexe Systemtechnik und angewandte Forschung. Im Laufe seiner Karriere leitete er zahlreiche wissenschaftliche und technologische Programme. Dabei verband er theoretische Grundlagen mit praktischer Entwicklung und der Umsetzung neuer Technologien in marktfähige Anwendungen.

Ausbau der Technologieplattform rückt in den Fokus

Bei Quantum X Labs soll Dr. Wolfson die technologische Roadmap mitgestalten. Zu seinen Aufgaben zählen die Weiterentwicklung eines fehlertoleranten Quantencomputers, neuer Quantencomputer-Architekturen, Quantenalgorithmen, Quantensensorik sowie weiterer strategischer Projekte innerhalb des wachsenden Technologieportfolios. Seine Erfahrung soll dazu beitragen, wissenschaftliche Forschung mit skalierbarer Ingenieursarbeit zu verbinden und damit die mögliche Kommerzialisierung der firmeneigenen Technologien zu beschleunigen.

"Wir freuen uns sehr, Dr. Ira Wolfson in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen", sagte Nir Sharon, Chief Quantum Technology Officer von Quantum X Labs. "Wir glauben, dass sein umfangreicher wissenschaftlicher Hintergrund, seine Führungserfahrung und seine Fähigkeit, grundlegende Physik mit praxisnaher Ingenieurskunst zu verbinden, ihn zu einer außergewöhnlichen Verstärkung für Quantum X Labs machen. Während wir unsere Quanten-Technologieplattform weiter ausbauen, wird die Expertise von Dr. Wolfson unsere Fähigkeit stärken, innovative Lösungen zu entwickeln, die einige der bedeutendsten Herausforderungen im Bereich Quantencomputing und quantengestützter Technologien adressieren."

Parallel dazu erweitert Quantum X Labs nach eigenen Angaben kontinuierlich seine internationale Organisation aus Wissenschaftlern und Ingenieuren. Die Forschungsaktivitäten umfassen Quantencomputer-Architekturen, Fehlerkorrektur, Quantensoftware, Quantenalgorithmen, photonische und optische Technologien, Trägheitssensorik sowie weitere Schlüsseltechnologien, die den Weg zu praxistauglichen Quantensystemen ebnen sollen.

Wissenschaftliche Kompetenz als Baustein für die Kommerzialisierung

Mit der Verpflichtung von Dr. Wolfson unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, führende wissenschaftliche Fachkräfte zu gewinnen und ein interdisziplinäres Team aufzubauen. Ziel ist es, Innovationen für den sich dynamisch entwickelnden Markt der Quantentechnologien voranzutreiben.

Für die kommenden Entwicklungsschritte plant Quantum X Labs, seine Technologien weiter zu verfeinern. Im Mittelpunkt stehen dabei die Prüfung gemeinsamer Entwicklungsprojekte und Kooperationen zur Leistungssteigerung, Systemintegration und Skalierung in Richtung einsatzfähiger Trägheitsmesseinheiten (IMUs), fehlertoleranter Quantencomputer, Simulationen sowie Lösungen für die Cybersicherheit.

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften sind in den Bereichen Quantentechnologie, digitales Werbegeschäft, Computing sowie KI-Lösungen für Unternehmen tätig. Die Tochtergesellschaft Quantum X Labs Ltd. entwickelt Quantenalgorithmen für Anwendungen in den Bereichen Transport, Medikamentenentwicklung und Sicherheit sowie quantenbasierte GPS-Alternativen und hochpräzise Quantentechnologien. Gix Media entwickelt Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen. Metagramm bietet KI-gestützte Software zur Grammatik- und Rechtschreibkorrektur sowie Werkzeuge für Übersetzung und mehrsprachige Wörterbücher an.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen

__________

Quellen:

QXL - Press Releases Detail

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

Home

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Quantum X Labs existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Quantum X Labs. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Quantum X Labs können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Quantum X Labs einsehen: Quantum X Labs

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Quantum X Labs verstärkt Forschungsteam mit Physik-Experten für fehlertolerante Quantentechnologien appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US9267113002

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.