Die Intel-Aktie hat nach dem Sprung auf ein neues Allzeithoch einen Dämpfer hinnehmen müssen und verlor am gestrigen Handelstag rund -9% an Wert. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate nutzten viele Anleger das Rekordniveau offenbar für Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig rückt der Rücksetzer die Aktie wieder verstärkt in den Fokus, denn Korrekturen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends können attraktive Einstiegsmöglichkeiten eröffnen. Entscheidend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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