Da hat sich Mark Zuckerberg wohl etwas von Elon Musk abgeschaut. Genau wie SpaceX will Meta zukünftig überschüssige KI-Rechenleistung an externe Kunden vermieten. Während die Idee von den Anlegern gefeiert wird, schauen Nebius, CoreWeave & Co bedröppelt aus der Wäsche. Aus dem einstigen Kunden Meta könnte schon bald ein Konkurrent werden. Meta sorgt an der Wall Street für einen Paukenschlag. Die Aktie sprang am Mittwoch zeitweise um rund 10 Prozent nach oben, nachdem bekannt wurde, dass der Facebook- und Instagram-Konzern ein eigenes Cloud-Geschäft für künstliche Intelligenz aufbauen will. Die Idee: Meta ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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