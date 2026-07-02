Die Aktie des europäischen Biopharma-Schwergewichts arbeitet sich weiter Stück für Stück aus dem Tal der Tränen. An der Heimatbörse in Kopenhagen konnten die Anteile von Novo Nordisk drei Prozent zulegen und damit den höchsten Stand seit Februar erreichen. Charttechnisch hellt sich damit die Ausgangslage im Vorfeld wichtiger Zahlen und Daten weiter auf.Durch den Kurssprung konnte sich das Papier weiter vom langfristigen Trend in Form der 200-Tage-Linie nach oben absetzen. Nun rückt wieder das Jahreshoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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