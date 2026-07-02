Der Countdown läuft bei der Commerzbank. Am morgigen Freitag, dem 3. Juli, endet die Phase der verlängerten Offerte. In der Folge wird sich zeigen, wie hoch der Anteil der UniCredit an der Frankfurter Bank mittlerweile ist. Die Mediobanca skizziert nun Details einer Fusion.Das Wichtigste kurz und knapp• Die verlängerte Offerte für die Commerzbank endet am Freitag, dem 3. Juli.• UniCredit könnte nach der Angebotsphase deutlich näher an die Kontrolle der Bank rücken.• Für Anleger bleibt vorerst entscheidend, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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