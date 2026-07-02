Neuenburg - Die Teuerungsrate in der Schweiz ist im Juni stabil geblieben. Konkret lag die Jahresinflation bei 0,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Damit bewegt sich die Inflation in etwa auf dem Niveau der Vormonate. Im April und Mai lag sie jeweils bei 0,6 Prozent. Ökonomen hatten eine solche Entwicklung erwartet. Die Schätzungen der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Experten gingen von einer Jahresteuerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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