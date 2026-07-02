Zürich - SPHERE und Michael Page haben sich zusammengeschlossen, um den «Talent Pool» zu entwickeln und zu betreiben - eine Initiative, die darauf abzielt, die künftigen Talente des Schweizer Finanzplatzes zu identifizieren, zu fördern und zu vernetzen. Das Projekt wird Anfang September 2026 offiziell lanciert, mit einer ersten Auswahl von zehn jungen Nachwuchskräften mit hohem Potenzial, die alle von den besten Universitäten und Wirtschaftshochschulen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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