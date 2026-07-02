Nach dem massiven Kursrutsch der vergangenen Handelstage sendet die Volkswagen-Aktie erstmals wieder ein positives Signal. Die Aktie kann heute zeitweise um mehr als +2,2% zulegen. Doch reicht diese Erholung bereits aus, um das angeschlagene Chartbild wieder aufzuhellen? Konzernumbau belastet die Stimmung weiter Volkswagen befindet sich weiterhin in einer schwierigen Phase. Der Konzern arbeitet an einem umfassenden Sparprogramm, um seine Kosten nachhaltig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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