Die Meta Platforms-Aktie schoss gestern völlig überraschend um +9% in die Höhe. Was steckt hinter dem unerwartet großen Kurssprung des Social Media-Giganten und wie sollten ihn Anleger interpretieren? Ein radikaler Strategieschwenk Der Grund für den gestrigen Kurssprung der Meta Platforms-Aktie hat ein Erdbeben in der KI-Cloud-Branche ausgelöst. Meta Platforms will nun selbst in das Cloud-Business einsteigen. Bisher galt Meta an der Börse als eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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