Die Nebius-Aktie erwischte am gestrigen Mittwoch einen rabenschwarzen Tag und brach um -17% ein. Was hat den massiven Kurssturz des Neocloud-Providers ausgelöst und sollten Anleger die Gelegenheit für einen Kauf nutzen? Eine Schocknachricht ausgerechnet vom Partner Der gestrige Kurseinbruch der Nebius-Aktie hat einen klaren "Schuldigen", und der heißt Meta Platforms. Ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat den gesamten Sektor der Neocloud-Provider ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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