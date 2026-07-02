Die Infineon-Aktie hat den direkten Anlauf auf die Rekordregion zunächst vertagt. Nach der starken Rallye seit dem Märztief gelang der Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie bislang nicht nachhaltig. Dennoch bleibt die Ausgangslage konstruktiv, denn der wichtige Unterstützungsbereich um 74 € wurde bislang verteidigt. Unterstützung hält bislang In der vorangegangenen Analyse stand bereits der Rekordstand im Fokus. Die Aktie arbeitete damals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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