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Dow Jones News
02.07.2026 10:33 Uhr
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PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Daldrup & Söhne - Geothermie ist der Hoffnungsträger - Bei der Daldrup & Söhne AG geht es nach gelungener Restrukturierung wieder kräftig bergauf.

DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Daldrup & Söhne - Geothermie ist der Hoffnungsträger - Bei der Daldrup & Söhne AG geht es nach gelungener Restrukturierung wieder kräftig bergauf.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Daldrup & Söhne - Geothermie ist der Hoffnungsträger

Bei der Daldrup & Söhne AG geht es nach gelungener Restrukturierung wieder kräftig bergauf.

Frankfurt am Main, 02.07.2026 (pta000/02.07.2026/10:00 UTC+2)

Frankfurt/M., 02.07.2026 - Mit den Zahlen für 2025 kann die Restrukturierung von Daldrup & Söhne als gelungen bezeichnet werden. Denn nun ist auch die Profitabilität auf ein deutlich höheres Niveau gehoben worden. Zwar sank die Gesamtleistung um 6.4 % auf EUR 51.1 (54.6) Mio. Mit dem Gewinn je Aktie von EUR 1.29 (0.42) bzw. einem Konzernjahresüberschuss von EUR 7.7 (2.5) Mio. machte Daldrup aber beim Ergebnis einen gewaltigen Satz nach vorn.

Ein starkes Indiz für eine weitere positive Entwicklung ist der Anstieg des Auftragsbestands zum 31.03.2026 auf EUR 120 (31) Mio. CEO Andreas Tönies rechnet für 2026 mit einer Gesamtleistung von etwa EUR 58 Mio. Das wäre ein Anstieg von 13.5 %. Für die EBIT-Marge prognostiziert er 11.5 bis 13.5 %. Das ist zwar deutlich weniger als die 17.1 %, die für 2025 ausgewiesen wurden, allerdings plant Daldrup traditionell konservativ.

Profitabilität soll weiter steigen

Prinzipiell besteht heute laut Tönies im Unternehmen der Anspruch, eine EBIT-Marge von 10 plus x zu erzielen und nicht auf die einstelligen Werte der Jahre 2024 und früher zurückzufallen. Tönies kann sich vorstellen, die EBIT-Marge grundsätzlich weiter zu steigern. "Wir sind nach wie vor am Optimieren. Effizienzsteigernde Maßnahmen wird es weiterhin geben." So wird derzeit geprüft, wo Beteiligungen an Subunternehmern sinnvoll sind, um an der Wertschöpfungskette partizipieren zu können. Gerade im Tiefbohrgeschäft gebe es noch einen hohen Fremdleistungsanteil.

Fantasie erhält die Aktie aufgrund der zu erwartenden höheren Nachfrage nach Geothermie-Bohrungen. Daldrup verfügt auch in diesem Bereich über eine herausragende Marktstellung. Als Generalunternehmen für Tiefen-Geothermieprojekte sieht Tönies sein Unternehmen als Marktführer, mit dem nur noch ein weiteres deutsches Unternehmen mithalten kann. Auch für die mitteltiefe Geothermie existieren nur wenige Anbieter, die über geeignetes Equipment und Know-how verfügen. Perspektivisch ist davon auszugehen, dass die margenstarken Geothermieprojekte mehr als 60 % an der Gesamtleistung ausmachen werden.

Nachdem die Aktie im Februar ein 52-Wochen-Hoch von EUR 30.1 erreicht hatte, verlor der Kurs danach auch wieder rund ein Viertel dieses Werts.

* * *

Der ausführliche Bericht über die Daldrup & Söhne AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Juli-Ausgabe 2026 des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

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Aussender:      NWN Nebenwerte Nachrichten AG 
           Hausener Weg 29 
           60489 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sascha Magsamen 
Tel.:         069 788 088 06-22 
E-Mail:        sascha.magsamen@nebenwerte-nachrichten.de 
Website:       www.nebenwerte-journal.de 
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[ source: https://www.pressetext.com/news/1782979200462 ]

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(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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