Eine typische Photovoltaik-Anlage auf einem Einfamilienhaus mit zehn Kilowatt Leistung erzeugt an einem sonnigen Sommertag problemlos 50 Kilowattstunden Strom. Wer versucht, diese Energiemengen mit einer üblichen Heimbatterie von zehn Kilowattstunden aufzufangen, stößt aber schnell an Grenzen. Ein Teil des Solarstroms lässt sich speichern oder direkt verbrauchen, doch gerade an Tagen mit hoher Sonneneinstrahlung fallen die Strompreise häufig auf null oder sogar darunter. Zusätzliche Erträge sind dann kaum zu erzielen. An kalten Wintertagen können die Verbräuche in Einfamilienhäusern mit Wärmepumpe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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