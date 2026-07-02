Zürich - Die Schweiz verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Rekord bei den Firmengründungen. Die Zahl der Konkurse stieg indes ebenfalls deutlich. Konkret wurden laut dem Schweizerischen Gläubigerverband Creditreform innert der ersten sechs Monate des Jahres 2026 insgesamt 28'516 neue Unternehmen im Handelsregister eingetragen. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig nahmen die Löschungen aber auch zu, und zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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