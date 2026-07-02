Die Märkte stehen unter dem Zeichen dreier Hauptthemen: die Stärke der Wirtschaft, das Abkommen zwischen den USA und dem Iran sowie dem Superzyklus bei Technologieinvestitionen und -gewinnen. Die Daten zum US-Arbeitsmarkt übertrafen drei Monate in Folge die Erwartungen, nachdem in den sechs Monaten zuvor nahezu Stagnation hatte, und zeigten die aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft gegenüber den steigenden Energiepreisen, die durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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