Herisau - Schweizer KMU verkaufen längst nicht mehr nur in der eigenen Sprachregion. Ein Zulieferer aus dem Mittelland verhandelt mit einem deutschen Industriekunden, ein Fintech aus Zürich bereitet Unterlagen für Investoren in London vor, ein Medtech-Unternehmen liefert technische Dokumentation an Partner in den USA. Die zuversichtliche Stimmung vieler Schweizer KMU beim Blick auf neue Märkte zeigt, wie wichtig Internationalisierung für Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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