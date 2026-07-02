Berlin - Der Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr befürwortet die Maßnahmen, auf die sich der Koalitionsausschuss geeinigt hat.



"Dass die Bundesregierung in der Lage ist, durchaus zukunftsweisende Reformen anzugehen, ist eine sehr gute Nachricht", sagte Felbermayr dem "Handelsblatt". Er habe die Hoffnung, dass es doch möglich sei, das Land zu modernisieren. "Es geht offenbar auch sachorientiert, konstruktiv, mit Experteninput."



Die Vereinbarung, bei der Steuer kleine und mittlere Einkommen zu entlasten und das mit einer höheren Reichensteuer gegenzufinanzieren, sei ein nachvollziehbarer Deal. Die künftige Höhe der Reichensteuer sei mit 47 Prozent auch noch moderat. "Sehr gut ist auch die Lockerung des Kündigungsschutzes für gut verdienende Personen", sagte Felbermayr.



Den Plan der Koalition an der Stelle lobte auch der Ökonom Simon Jäger von der Universität Princeton. "Diese Regelung ist ein wichtiger Anfang für die Erhöhung der Mobilität am Arbeitsmarkt", sagte er dem "Handelsblatt". Den Beschluss, Betrieben künftig bei Arbeitsverträgen sechs Befristungen in Folge zu ermöglichen, kritisierte Jäger hingegen: "Unter diesen Rahmenbedingungen wird sich jeder Arbeitnehmer sehr gut überlegen, ob er oder sie die derzeitige Stelle kündigt."





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