Chur - Graubünden startet mit einem bemerkenswert dichten Nachrichtenbogen in die neue Woche: In Chur ordnet die neu gewählte Regierung nach den Wahlen vom 14. Juni ihre Departemente neu, während in den Regionen Fragen der Energie, der touristischen Erschliessung und der lokalen Wertschöpfung sichtbar bleiben. Gleichzeitig zeigen Meldungen aus dem Umfeld von Repower, Postauto-Angeboten und regionalen Entwicklungsorten, dass der Kanton seine wirtschaftliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab