Deutsche Bank Research hat die Bayer-Aktie hochgestuft, und zwar von "Hold" auf "Buy". Das Kursziel klettert dabei von 45 auf 60 €, was einem Aufschlag von rund 33 Prozent entspricht. Das ist ein klares Signal aus Frankfurt. Glyphosat verliert seinen Schrecken Analystin Virginie Boucher-Ferte begründet die Kaufempfehlung, die heute veröffentlicht wurde, mit einem entscheidenden Wendepunkt. Die langwierigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die Bayer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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