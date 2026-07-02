Man kann den heutigen Tag durchaus als historisch für die Bayer-Aktie bezeichnen. Das Papier der Leverkusener ist mit einem Kursplus von über +6% nicht nur klarer Spitzenreiter im DAX und im Eurostoxx 50, sondern steigt zum ersten Mal seit September 2023 wieder über die Marke von 50 €. Was gibt dem Chemie- und Pharmakonzern heute so viel Rückenwind und wird er weiter anhalten? Die nächste gute Glyphosat-Nachricht Es ist die zweite gute Nachricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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