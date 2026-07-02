FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.07.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1940 (2000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 400 (395) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 184 (168) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3400 (3100) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PRICE TARGET TO 8480 (8320) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 630 (610) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP REINITIATES INFORMA WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1075 PENCE - EXANE BNP REINITIATES PEARSON WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1200 PENCE - EXANE BNP REINITIATES RELX WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 2100 PENCE - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1365 (1350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 523 (516) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 750 (680) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 730 (500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN REINITIATES JD SPORTS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 90 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 610 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE LIBERUM RAISES CMC MARKETS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 700 (380) PENCE - SHORE CAPITAL CUTS CAPRICORN ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 357 (479) PENCE - SHORE CAPITAL STARTS SEEING MACHINES LD WITH 'BUY' - PRICE TARGET 9.5 PENCE - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1425 (1420) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 850 (600) PENCE - 'BUY'
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