Berlin - Der deutsche Mittelstand wertet die Einigung der Koalition auf ein Reformpaket als gutes Signal für Deutschland.
Die geplante Abschaffung von Berichts- und Dokumentationspflichten habe in Kombination mit der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren das Zeug dazu, "die gelähmte deutsche Wirtschaft zu entfesseln", sagte der Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbandes BVMW, Christoph Ahlhaus, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
Gleichzeitig kritisierte er, dass sich Schwarz-Rot nicht zu einer gänzlichen Abschaffung des Solidaritätszuschlags habe durchringen können. Sie hätte der Wirtschaft "eine sofortige Entlastung von rund 12 Milliarden Euro" gebracht, erklärte er. Der Soli ist eine Zuschlagssteuer und bemisst sich nach der Höhe der zu zahlenden Einkommens- beziehungsweise Körperschaftssteuer.
Die geplante Abschaffung von Berichts- und Dokumentationspflichten habe in Kombination mit der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren das Zeug dazu, "die gelähmte deutsche Wirtschaft zu entfesseln", sagte der Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbandes BVMW, Christoph Ahlhaus, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
Gleichzeitig kritisierte er, dass sich Schwarz-Rot nicht zu einer gänzlichen Abschaffung des Solidaritätszuschlags habe durchringen können. Sie hätte der Wirtschaft "eine sofortige Entlastung von rund 12 Milliarden Euro" gebracht, erklärte er. Der Soli ist eine Zuschlagssteuer und bemisst sich nach der Höhe der zu zahlenden Einkommens- beziehungsweise Körperschaftssteuer.
© 2026 dts Nachrichtenagentur