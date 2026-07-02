Mit einem beschleunigten Zubau von Batteriespeichern könnten die Kosten für das Energiesystem in Deutschland jährlich um mehrere Milliarden Euro pro Jahr sinken, zeigt eine Studie des Fraunhofer IEE. Grund sind vor allem niedrigere Kosten für die Abregelungen von Wind- und Solaranlagen. Ein schnellerer Ausbau von Batteriespeichern und Flexibilität im Stromsystem könnte Verbraucherinnen und Verbraucher sowie den Bundeshaushalt in Deutschland um Milliardenbeträge entlasten. Das zeigt eine Analyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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