NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von vier Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FR0000121014