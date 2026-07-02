Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag unmittelbar vor dem US-Arbeitsmarktbericht klar im Plus. Gestützt von starken Nestlé und Roche hat der Leitindex SMI nach zwei schwächeren Tagen auch die Marke bei 14'200 Punkten wieder überschritten. Getragen wird die Stimmung von Berichten über Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran sowie von Hoffnungen auf eine nicht allzu restriktive Geldpolitik der Notenbanken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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