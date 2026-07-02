Küsnacht (www.fondscheck.de) - Bellevue regelt frühzeitig die Nachfolge für die Strategien Medtech & Services und Digital Health, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Rahmen einer langfristig vorbereiteten Nachfolgelösung übernimmt Catharina Claes Anfang 2027 als Portfolio Managerin zusätzliche Verantwortung für beide Strategien. Marcel Fritsch verantwortet die Strategien weiterhin als Lead Portfolio Manager. Stefan Blum wird seine operative Verantwortung per Ende 2026 abgeben und das Team ab 2027 als Advisor unterstützen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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